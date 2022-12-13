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Сегодня, 14:00

Врач назвала опасные последствия, к которым может привести хроническая усталость

Иван Торопцев
Корреспондент
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Психолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева рассказала, к каким последствиям может привести хроническая усталость.

«Синдром хронической усталости — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов», — приводит Life.ru слова Мальцевой.

По ее словам, большинству людей хватает пары дней для восстановления, однако в случае если человек после продолжительного отпуска идет на работу уставшим или опустошенным, у него, скорее всего, астенический синдром или эмоциональное выгорание.

«Эти два состояния, хроническая усталость и синдром эмоционального выгорания, как правило, «работают» в паре. Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний. В этом случае нужно обращаться за помощью к психиатру», — добавила Мальцева.

Психолог посоветовала в таком случае отвлечься от дел и дать себе возможность отдохнуть. В случае если тревога не проходит, можно обратиться за помощью к специалисту.

Ранее дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала о причинах хронически усталого взгляда.

Источник: https://life.ru/p/1545301
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