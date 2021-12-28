Названы опасные последствия чрезмерного употребления чая

Китайский портал Sina опубликовал статью о вреде чрезмерного употребления чая. Отмечается, что вред от этого напитка может быть соразмерен с негативными последствиями, которые вызывает курение.

Крепкий чай способен вызывать раздражение и повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Содержащиеся в чае танины, могут стать причиной проблем с усвоением железа. При дефиците железа есть риск развития анемии.

Его не рекомендуют употреблять в качестве воды в течение длительного времени, это может привести к обезвоживанию.