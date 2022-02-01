ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:00

Названы неожиданные признаки повышенного холестерина в организме

Галина Глазко
Ноги.
Фото Global Look Press

Специалисты из Британского фонда сердца в The Sun назвали признаки повышенного холестерина в организме человека. По их словам, главной причиной этого является малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Ученые отмечают, что определить наличие повышенного холестерина можно самостоятельно. Для этого необходимо понаблюдать за своими ногами. Если ногти на ногах стали хрупкими и медленно расти, то это может говорить о холестерине в крови. Это происходит из-за затруднения прохода крови к ногам.

Также они призывают обратить внимание на состояние кожи ног. Если замедляется рост волос на ногах, кожа ног бледнеет или синеет, часто немеют мышцы, а раны и язвы медленно заживают, то это еще один признак плохого холестерина.

2
0
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как правильно принимать витамин С? Рассказала врач

Врач рассказала о факторах, влияющих на уровень сахара в крови
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости