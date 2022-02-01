Названы неожиданные признаки повышенного холестерина в организме

Специалисты из Британского фонда сердца в The Sun назвали признаки повышенного холестерина в организме человека. По их словам, главной причиной этого является малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Ученые отмечают, что определить наличие повышенного холестерина можно самостоятельно. Для этого необходимо понаблюдать за своими ногами. Если ногти на ногах стали хрупкими и медленно расти, то это может говорить о холестерине в крови. Это происходит из-за затруднения прохода крови к ногам.

Также они призывают обратить внимание на состояние кожи ног. Если замедляется рост волос на ногах, кожа ног бледнеет или синеет, часто немеют мышцы, а раны и язвы медленно заживают, то это еще один признак плохого холестерина.