Названы города с самыми низкими ценами на бьюти-услуги перед Новым годом

Аналитики сервиса «Авито» провели исследование и выявили, в каких городах России одни из самых низких цен на бьюти-услуги.

«Самые низкие цены на эти услуги перед Новым годом в Ульяновске, Астрахани, Ярославле, Ижевске, Нижнем Новгороде, Челябинске. Там такой комплекс обойдется дешевле 4 тысяч. А вот в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена за подготовку образа к празднику выше — 5500 и 4900 рублей. Самой популярной процедурой стали услуги ногтевого сервиса (30 процентов). Спрос на нее вырос в ноябре на 59 процентов по сравнению с прошлым годом. Средний чек по стране — 1000 рублей. Дешевле всего делать маникюр в Астрахани (500 рублей).

Спрос на наращивание ресниц в ноябре в динамике год к году вырос на 80 процентов. Средняя цена за услугу по стране составила 900 рублей. Выгоднее всего услуги лэшмейкера в Ижевске, Перми и Ульяновске — от 700 рублей. Парикмахеры стали востребованнее на 49 процентов. Средняя цена за стрижку и салонную укладку — 1000 рублей. Наиболее выгодная стоимость в Ярославле, Рязани и Астрахани (от 500 рублей).

Записью к бровисту стали интересоваться чаще на 71 процент. Ламинирование и коррекция бровей в среднем обойдется в 700 рублей. За 500 это можно сделать в Ярославле, Оренбурге, Ульяновске, Волгограде, Ижевске и Тюмени. Макияж нужнее девушкам в этом году на 78 процентов. Средняя цена — 1000 рублей. В Ярославле, Оренбурге, Челябинске повседневный, вечерний или даже свадебный визаж сделают за 800 рублей", — приводит Life.ru слова аналитиков.