Названы главные полезные свойства брокколи

Турецкий диетолог Ягмур Сатыроглу рассказала о пользе брокколи. По ее словам, этот овощ содержит большое количество клетчатки и витаминов, а также способен нормализовать давление и уровень холестерина.

«Брокколи богата витаминами А и С, а также повышает сопротивляемость организма благодаря антиоксидантным свойствам. Этот продукт укрепляет иммунную систему, выполняет функцию крепкого щита, особенно от зимних болезней», — слова специалиста приводит Cumhuriyet.

Диетолог также отмечает, что брокколи богата сульфорафаном, а это органическое соединение способно предотвращать рак.

Специалист советует готовить брокколи на пару, для того чтобы сохранить все полезные свойства.

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