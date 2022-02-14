Названы девять главных симптомов рака

Врач Амен Сибтейн назвал девять основных симптомов онкологии. По словам специалиста, если человек испытывает боль в любой части тебя на протяжении месяца, стоит обратиться к доктору.

Также в статье издания Express врач отмечает, что признаками рака могут быть внезапные кровотечения, резкое снижение веса, повышенная утомляемость, припухлости на теле, регулярный кашель, боли в горле при глотании и даже вздутие живота.

Если по ночам вы испытываете сильное потоотделение, когда даже промокает постельное белье, вам следует обратиться к врачу. Это может быть ранним симптомом лимфомы или лейкемии.