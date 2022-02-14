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Названы девять главных симптомов рака

Врач назвал девять основных симптомов онкологии
Галина Глазко
Кашель.

Врач Амен Сибтейн назвал девять основных симптомов онкологии. По словам специалиста, если человек испытывает боль в любой части тебя на протяжении месяца, стоит обратиться к доктору.

Также в статье издания Express врач отмечает, что признаками рака могут быть внезапные кровотечения, резкое снижение веса, повышенная утомляемость, припухлости на теле, регулярный кашель, боли в горле при глотании и даже вздутие живота.

Если по ночам вы испытываете сильное потоотделение, когда даже промокает постельное белье, вам следует обратиться к врачу. Это может быть ранним симптомом лимфомы или лейкемии.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1564587/Cancer-symptoms-pain-night-sweats-lumps-fatigue-bloating-cough-bleeding
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