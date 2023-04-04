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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:14

Названы 3 народных метода лечения гастрита, которые сделают только хуже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Терапевт Дарья Баютина призвала россиян не лечить гастрит содой, голодом и спиртовыми настойками.

«Основным немедикаментозным методом лечения гастрита действительно является диета, которая рекомендована на весь период обострения заболевания, однако она представляет собой полноценное и разнообразное питание в дробном режиме (5-6 приемов пищи малыми порциями), с исключением продуктов, способных вызвать механическое и химическое раздражение слизистой оболочки желудка, а также очень горячих и очень холодных блюд. Другой популярный метод заключается в употреблении соды. Она действительно нейтрализует соляную кислоту, однако сразу после следует выделение еще больших объемов кислоты, что лишь сильнее раздражает желудок. Помимо этого люди любят лечить гастрит спиртовыми настойками. Алкоголь является мощным химическим раздражителем, который не только повреждает слизистую оболочку желудка, но и снижает ее защитные функции», — приводит слова Баютиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1570093
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