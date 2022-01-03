Названы 10 признаков диабета второго типа.

Специалисты из Wayne UNC Health Care перечислили «тихие» признаки диабета. По их словам, диабет второго типа достаточно часто остается незамеченным, пока не появятся осложнения.

К таким признакам они отнесли: покалывание и онемение конечностей (особенно по утрам), стойкие инфекции мочевыводящих путей или грибковые инфекции, перепады настроения, медленно заживающие раны, кожный зуд, нечеткое зрение, слабость или утомляемость, сильный голод, чрезмерная жажда и частое мочеиспускание.

«Незначительные симптомы могут быть просто результатом употребления в пищу слишком большого количества углеводов, с которыми вашему телу может быть трудно справиться. Эти симптомы не обязательно означают, что у вас диабет, но это тревожный сигнал. Возможно, вы двигаетесь в этом направлении», — отмечают эксперты.