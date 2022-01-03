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Названы 10 признаков диабета второго типа

09:00
Названы 10 признаков диабета второго типа.
Названы 10 признаков диабета второго типа.

Специалисты из Wayne UNC Health Care перечислили «тихие» признаки диабета. По их словам, диабет второго типа достаточно часто остается незамеченным, пока не появятся осложнения.

К таким признакам они отнесли: покалывание и онемение конечностей (особенно по утрам), стойкие инфекции мочевыводящих путей или грибковые инфекции, перепады настроения, медленно заживающие раны, кожный зуд, нечеткое зрение, слабость или утомляемость, сильный голод, чрезмерная жажда и частое мочеиспускание.

«Незначительные симптомы могут быть просто результатом употребления в пищу слишком большого количества углеводов, с которыми вашему телу может быть трудно справиться. Эти симптомы не обязательно означают, что у вас диабет, но это тревожный сигнал. Возможно, вы двигаетесь в этом направлении», — отмечают эксперты.

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Галина Глазко все материалы автора
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