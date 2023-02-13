Названо пять видов продуктов, вызывающих мигрень и головные боли

Врач Марият Мухина заявила, что колбасы, кофе и мучные изделия могут вызывать мигрень.

«Колбасы и сосиски, а также копчености — все, что содержит глутамат натрия — соль глутаминовой кислоты, которая является сильнейшим нейромедиатором возбуждения, провоцирующего приступ мигрени. Также существуют природные продукты, которые содержат огромные дозы глутамата, например сыр пармезан — 1200 миллиграммов на 100 граммов содержание глутамата», — приводит слова Мухиной Life.ru.