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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:30

Названо пять видов продуктов, вызывающих мигрень и головные боли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Марият Мухина заявила, что колбасы, кофе и мучные изделия могут вызывать мигрень.

«Колбасы и сосиски, а также копчености — все, что содержит глутамат натрия — соль глутаминовой кислоты, которая является сильнейшим нейромедиатором возбуждения, провоцирующего приступ мигрени. Также существуют природные продукты, которые содержат огромные дозы глутамата, например сыр пармезан — 1200 миллиграммов на 100 граммов содержание глутамата», — приводит слова Мухиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1558175
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