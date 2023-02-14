Названо 5 привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще

Трихолог Наталья Жовтан рассказала, как горячая вода и тесная шапка приводят к частому мытью головы.

«Так, у людей с активно работающими сальными железами этот график может быть ежедневным, а у лиц старшего возраста в связи с угасанием работы гормональной системы снижен до одного раза в неделю. Пять привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще: 1. Мытье волос горячей водой. Она активизирует выработку кожного сала в дополнение к имеющимся генетическим и гормональным предпосылкам. 2. Использование шампуней, не соответствующих типу и структуре волос, а в некоторых случаях и использование бессульфатных шампуней. Такие средства могут недостаточно хорошо промывать кожу головы и способствовать большему загрязнению. 3. Ношение в зимний период слишком тесных головных уборов или шапок из синтетических воздухонепроницаемых материалов. Это нарушает потоотделение. 4. Нанесение избыточного количества укладочных средств. 5. Частое и усердное расчесывание, а также частые прикосновения руками», — приводит слова Жовтан Life.ru.