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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:26

Названо 4 причины сдвига зубов и смещения челюсти, которые убивают улыбку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Виктория Бриштен сказала, что «восьмерки» могут привести к движению всех зубов.

«По мере роста зачатков зубов мудрости в объеме, развития корней и дальнейшего прорезывания, они вызывают изменение наклона других зубов в зубном ряду, что влечет за собой изменение положения зубов, особенно фронтальных, а также приводит к аномалии прикуса. Перемещение зубов в зубном ряду также может быть спровоцировано ранее утраченным зубом или даже несколькими. В этом случае в зубном ряду формируются пустоты, которые соседние зубы пытаются заполнить, наклоняясь и мигрируя в область удалённого зуба. Еще одной причиной перемещения зубов могут быть заболевания пародонта, то есть тканей, которые окружают зуб. Зубодесневые отложения вызывают воспалительные процессы в десне, которые быстро поражают затем и другие ткани, в том числе и костную, и связочный аппарат зуба. Наличие аномалий прикуса или ранее неправильно проведённое ортодонтическое лечение также могут стать причиной смещения зубов. В этом случае следует обратиться к ортодонту для проведения ортодонтического лечения», приводит слова Бриштен Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1575315
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