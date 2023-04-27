Названа поза офисных работников с самым высоким риском варикоза и тромбоза

Флеболог Хачатур Кургинян заявил, что сидячая и стоячая работа повышает риск развития варикоза.

«Есть всем известный такой момент, как синдром эконом-класса, это когда длительно люди летят в самолете в вынужденном положении, ноги согнуты, нарушается отток крови и возникают застойные явления, что может в последующем приводить к таким осложнениям, как тромбоз», — приводит слова Кургиняна Life.ru.