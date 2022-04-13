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Названа одна из главных причин стремительного набора веса

Галина Глазко
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Лишний вес может быть причиной проблем с щитовидной железой.
Фото baby-ivf.ru

Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова в новом выпуске на своем YouTube-канале объяснила, почему у человека может резко увеличиваться вес.

«Щитовидная железа отвечает за скорость выработки энергии, ее расхода и другие обменные процессы. Повышенный холестерин считается главным признаком гипотиреоза. При замедленном обмене веществ уровень будет постоянно расти. Легко ли вы удерживаете вес? Если происходит постоянный набор и диеты дают слабый результат, то это прямой сигнал к тому, чтобы проверить щитовидку», — сказала врач.

Стоит обратить внимание на необъяснимую зябкость, отсутствие сил, выпадение волос и депрессивное настроение. Если есть эти признаки, то стоит тоже проверить щитовидную железу.

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