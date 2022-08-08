Названа норма холестерина в крови у мужчин и женщин

Уровень холестерина в крови зависит от пола, возраста и наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ на холестерин оценивается сразу по нескольким показателям: общий холестерин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и триглицериды.

Общий холестерин у всех взрослых людей должен быть от 3,6 до 5,0 ммоль/л. При этом максимальным считается диапазон в 5,0-6,2 ммоль/л. Об этом сообщает портал MedAboutMe. У людей после 50 лет допускаются показатели до 6-7 ммоль/л, а у пациентов с болезнями сердца и судов, перенесших инфаркт или инсульт, — не более 2,5 ммоль/л.

Норма для женщин:

— общий холестерин: 3,6 до 5,0 ммоль/л;

— ЛПНП: нормальный показатель — 3,5 ммоль/л, повышенный — от 4,0 ммоль/л;

— ЛПВП: нормальный показатель — 0,9-1,9 ммоль/л, опасный — ниже 0,78 ммоль/л.

Норма для мужчин:

— общий холестерин: 3,6 — 5,2 ммоль/л;

— ЛПНП: нормальный показатель — 2,25 — 4,82 ммоль/л;

— ЛПВП: нормальный показатель — 0,7 — 1,7 ммоль/л.

Что касается триглицеридов, то общей нормой считается 150 мг/дл. Повышенным будет показатель больше 200 мг/дл. При этом результат до 400 мг/дл можно считать допустимым, высокий — это уже 400-1000 мг/дл, а вот очень высокий — от 1000 мг/дл.

Специалисты напоминают, что следить за уровнем холестерина в крови нужно уже с 25-летнего возраста. Это связано с тем, что сердечно-сосудистые болезни молодеют.

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