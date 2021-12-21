Названа неожиданная польза смеси кофе и какао
Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе сочетания кофе и какао в одном напитке. По ее словам, пропорции и добавки в напитке из кофе и какао должны соответствовать предпочтениям самого человека.
«Такой напиток снижает риск развития желчекаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, обладает желчегонным эффектом и улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга», — цитирует специалиста радиостанция «Комсомольская правда».
Также Фус добавила, что какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, что помогает снизить воспаление в организме и получить дополнительную защиту клеткам.
Дополнительная информация:
https://radiokp.ru/zdorove/prepyatstvuet-vypadeniyu-kholesterina-v-osadok-nazvana-neocenimaya-polza-kofe-s-kakao_nid528626_au10665au
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