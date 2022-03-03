Названа диета для продления жизни на 13 лет

Исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показало, что при включении в рацион питания бобовых, цельного зерна, орехов и исключение некоторых продуктов может прибавить от 3 до 13 лет жизни. Специалисты утверждают, что чем раньше человек изменит свое питание, тем заметнее увеличится продолжительность жизни.

По данным Mind Body Green, при антивозрастной диете продолжительность жизни увеличится следующим образом: в 20 лет — на 10,7 года для женщин и 13 лет для мужчин, в 60 лет — на 8 лет для женщин и 8,8 года для мужчин, в возрасте 80 лет — на 3,4 года для женщин и мужчин. Антивозрастная диета включает в себя бобовые, орехи и цельнозерновые продукты.

В статье также называются продукты, которые стоит исключить или сократить их количество в рационе. Например, это красное мясо и обработанные пищевые продукты.