ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Названа диета для продления жизни на 13 лет

Галина Глазко
Грецкие орехи.
Фото Global Look Press

Исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показало, что при включении в рацион питания бобовых, цельного зерна, орехов и исключение некоторых продуктов может прибавить от 3 до 13 лет жизни. Специалисты утверждают, что чем раньше человек изменит свое питание, тем заметнее увеличится продолжительность жизни.

По данным Mind Body Green, при антивозрастной диете продолжительность жизни увеличится следующим образом: в 20 лет — на 10,7 года для женщин и 13 лет для мужчин, в 60 лет — на 8 лет для женщин и 8,8 года для мужчин, в возрасте 80 лет — на 3,4 года для женщин и мужчин. Антивозрастная диета включает в себя бобовые, орехи и цельнозерновые продукты.

В статье также называются продукты, которые стоит исключить или сократить их количество в рационе. Например, это красное мясо и обработанные пищевые продукты.

Диеты для похудения: какие бывают и&nbsp;чем опасны. Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны

Источник: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003889
Здоровье
Питание
0

Читайте также

СМИ: сборной России угрожали на ЮЧМ в Польше
Гениальная игра Панарина! Набрал три очка и перевернул матч для «Рейнджерс»
Авербух: «Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно»
Непряева вместо Кубка мира будет стартовать на Деминском марафоне. Но сохраняет шансы на «Глобус»
Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинзбург назвал главные продукты для борьбы с бессонницей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости