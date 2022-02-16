Назван универсальный рецепт продления жизни

Врач-геронтолог Владимир Хавинсон назвал доступный практически каждому рецепт продления жизни. По его словам, стоит начать заниматься танцами.

Специалист ссылается на исследование японских ученых, которые проводили эксперимент среди 1000 женщин. Они начали заниматься танцами, а спустя восемь лет их результаты показали, что танцы повышают не только физическое, но и когнитивное здоровье человека, замедляя процессы старения и тела, и мозга.

«Танцы благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Пациентам предложили заниматься латиноамериканскими танцами три раза в неделю. Улучшились показатели сердца, повысилась выносливость, и работа мозга стала выше», — заявил Хавинсон в эфире программы «О самом главном».

Второе исследование, на которое сослался врач, было проведено среди пациентов с болезнью Паркинсона. В течение трех месяцев они занимались танцами, и в результате проявления болезни снизились, а состояние улучшилось.

Он также отмечает, что танцы способствуют улучшению метаболических процессов, а риски сахарного диабета снижаются. Во время занятий задействуются почти все мышцы тела, происходит профилактика остеопороза, плотность костной ткани увеличивается, снижаются риски развития остеопороза. Кроме того, у вас заметно улучшится настроение.