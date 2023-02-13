Назван топ-5 омолаживающих пластических операций для мужчин

Пластический хирург Екатерина Калита назвала пять омолаживающих пластических операций для мужчин.

«Гинекомастия подразумевает удаление железистой и жировой ткани груди. Операции на периорбитальной области. Тяжелые веки и жировые отложения под глазами старят человека. Изменить это можно с помощью блефаропластики и других операций, направленных на омоложение периорбитальной области. Липосакция второго подбородка. Мужское липоскульптурирование. Липоскульптурирование помогает скорректировать фигуру посредством пластической хирургии. Абдоминопластика. Часто большой живот не убирается даже при упорных тренировках и диетах. Тогда мужчина избавляется от него с помощью абдоминопластики. В ходе этой операции удаляется жир и жировой фартук. В результате фигура мужчины становится стройной», — приводит слова Калиты Life.ru.