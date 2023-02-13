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Сегодня, 22:32

Назван топ-5 омолаживающих пластических операций для мужчин

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пластический хирург Екатерина Калита назвала пять омолаживающих пластических операций для мужчин.

«Гинекомастия подразумевает удаление железистой и жировой ткани груди. Операции на периорбитальной области. Тяжелые веки и жировые отложения под глазами старят человека. Изменить это можно с помощью блефаропластики и других операций, направленных на омоложение периорбитальной области. Липосакция второго подбородка. Мужское липоскульптурирование. Липоскульптурирование помогает скорректировать фигуру посредством пластической хирургии. Абдоминопластика. Часто большой живот не убирается даже при упорных тренировках и диетах. Тогда мужчина избавляется от него с помощью абдоминопластики. В ходе этой операции удаляется жир и жировой фартук. В результате фигура мужчины становится стройной», — приводит слова Калиты Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1558345
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