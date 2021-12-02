Назван топ-10 самых полезных орехов

Издание Harpers Bazaar опубликовало свой рейтинг орехов. Первое место занял миндаль, который помогает сердцу прокачивать кровь и способствует оздоровлению кожного покрова. Второе место досталась бразильскому ореху, помогающему обеспечивать бесперебойную работу щитовидки и благотворно влияющему на состояние кожи, волос и ногтей.

Тройку лидеров замкнул кешью, в составе которого более чем достаточно полезных жиров, аминокислот, витаминов и микроэлементов.

С четвертой по десятую строчки заняли макадамия, арахис (хотя формально это не орех), фисташка, грецкий орех, пекан, кедровый орех и фундук.