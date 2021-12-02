Назван топ-10 самых полезных орехов
14:00
Издание Harpers Bazaar опубликовало свой рейтинг орехов. Первое место занял миндаль, который помогает сердцу прокачивать кровь и способствует оздоровлению кожного покрова. Второе место досталась бразильскому ореху, помогающему обеспечивать бесперебойную работу щитовидки и благотворно влияющему на состояние кожи, волос и ногтей.
Тройку лидеров замкнул кешью, в составе которого более чем достаточно полезных жиров, аминокислот, витаминов и микроэлементов.
С четвертой по десятую строчки заняли макадамия, арахис (хотя формально это не орех), фисташка, грецкий орех, пекан, кедровый орех и фундук.
Дополнительная информация:
https://bazaar.ru/beauty/health/kakie-orehi-samye-poleznye-top-10/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю