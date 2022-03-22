Назван рецепт яичницы, который способен защитить от рака
Турецкое издание En Son Haber опубликовало статью, в которой называется особый рецепт яичницы. По словам специалистов, яйца укрепляют иммунитет и обладают множеством полезных свойств. Однако при сочетании их со шпинатом, еще больше полезны.
Данный рецепт подойдет для укрепления иммунитета, так как содержит магний, фосфор и йод. Помимо этого, яичница со шпинатом способствует росту и укреплению костей, развитию костной массы у детей, придает силы, очищает печень и обладает противораковыми свойствами. При регулярном употреблении такой яичницы, вы сможете защититься от онкологии.
Эксперты называют также пользу яиц со шпинатом для зубов.
Отмечается, что такое блюдо можно употреблять и на ужин.
Новости