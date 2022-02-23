Назван рецепт блюда для повышения иммунитета

Нутрициолог Дарья Малкина поделилась рецептом смеси, которая известна на протяжении десятилетий и используется представителями разных поколений с целью повышения иммунитета.

Необходимо смешать по 300 граммов кураги, изюма, чернослива, сушеного инжира, грецкого ореха, лимона и меда.

«Вымойте все, просушите и измельчите блендером. Эту смесь нужно принимать по одной столовой ложке в день после еды. Это и вкусно, и полезно», — приводит слова Малкиной «Царьград».

По ее словам, это блюдо содержит большое количество витаминов и полезных микроэлементов. Однако не стоит его употреблять слишком много, чтобы не превысить суточную норму сахара.