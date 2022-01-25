Назван продукт, который сам выводит холестерин из организма

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал на своем канале в YouTube о пользе отрубей, которые помогают укрепить здоровье. По его словам, жирные блюда, например, холодец, необходимо сочетать с отрубями.

«Отруби захватывают холестерин на уровне кишечника и выводят его из организма. Клетчатка в отрубях способна снизить уровень глюкозы в крови. Ежедневная норма отрубей составляет 50 граммов», — сказал Ковальков.

При это врач рекомендует начинать употреблять этот продукт с небольшой горсти, чтобы предупредить дискомфорт в кишечнике. Для людей с гастритом, язвой желудка, дивертикулезом кишечника необходимо включать в рацион отруби только после консультации врача.