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Назван неожиданный продукт для похудения

Диетолог назвала неожиданный продукт для похудения
Галина Глазко
Кокосовое масло.
Фото Global Look Press

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о пользе кокосового масла. По словам специалиста, его можно употреблять даже при похудении.

«По результатам исследований было обнаружено, что включение кокосового масла в рацион способствует снижению массы тела. Лауриновая и каприновая кислоты, входящие в его состав, обладают антибактериальным, противовирусным, противогрибковым действием. Была показана эффективность масла и против таких распространенных возбудителей, как цитомегаловирус, вирус герпеса, кандида, стафилококк, стрептококк, хеликобактер», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Диетолог также отмечает, что по некоторым данным, употребление жирных кислот средней цепи может быть полезно при болезни Альцгеймера.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220128/produkt-1769862823.html
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