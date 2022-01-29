Назван неожиданный продукт для похудения

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о пользе кокосового масла. По словам специалиста, его можно употреблять даже при похудении.

«По результатам исследований было обнаружено, что включение кокосового масла в рацион способствует снижению массы тела. Лауриновая и каприновая кислоты, входящие в его состав, обладают антибактериальным, противовирусным, противогрибковым действием. Была показана эффективность масла и против таких распространенных возбудителей, как цитомегаловирус, вирус герпеса, кандида, стафилококк, стрептококк, хеликобактер», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Диетолог также отмечает, что по некоторым данным, употребление жирных кислот средней цепи может быть полезно при болезни Альцгеймера.