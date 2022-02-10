ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:00

Назван неочевидный признак прогрессирующего рака

Врач объяснил, как распознать признаки онкологии
Галина Глазко
Отеки.

Врач-педиатр Игорь Кашаба объяснил, как распознать признаки онкологии. По его словам, один из признаков прогрессирующего рака проявляется на лице. Это отек шеи, рук, груди и лица.

«Вряд ли отеки можно отнести к признакам, потому что все зависит от локализации опухоли. Опухшее лицо может быть из-за проблем с почками или с сердцем. Проблема онкологии в том, что все эти признаки не специфические», — отмечает специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Также он отмечает, что об онкологии может говорить склер глаз и даже язык, если на нем остаются отпечатки зубов или он обложен.

Источник: https://vm.ru/news/946022-vrach-obuyasnil-kak-opredelit-priznaki-raka-po-licu
Здоровье
4
0
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Почему в России нет мужского фигурного катания: главный конкурент — хоккей, а Тутберидзе не любит работать с мальчиками
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чем польза воды с лимоном? Ответил эксперт
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости