Назван неочевидный признак прогрессирующего рака

Врач-педиатр Игорь Кашаба объяснил, как распознать признаки онкологии. По его словам, один из признаков прогрессирующего рака проявляется на лице. Это отек шеи, рук, груди и лица.

«Вряд ли отеки можно отнести к признакам, потому что все зависит от локализации опухоли. Опухшее лицо может быть из-за проблем с почками или с сердцем. Проблема онкологии в том, что все эти признаки не специфические», — отмечает специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Также он отмечает, что об онкологии может говорить склер глаз и даже язык, если на нем остаются отпечатки зубов или он обложен.