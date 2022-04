Назван действенный метод, позволяющий избежать образования жира на животе

Издание Eat This, Not That! (ETNT) опубликовало статью, в которой рассказывается о том, как долгожители смогли избежать появления жира на животе. Отмечается, что для этого нужно соблюдать некоторые привычки.

Рекомендуется добавлять в свой рацион питания больше цельнозерновых продуктов, обеспечивающих организм необходимой клетчаткой. Она помогает сохранить фигуру.

Помимо этого, стоит употреблять фрукты и овощи. Долгожители в основном питаются растительной едой и при этом практически не едят мяса. Большинство долгожителей едят и неполными порциями, которых достаточно для полноценного ощущения сытости.

Необходимо пить достаточное количество воды в сутки. Так как питьевая вода не только помогает избежать проблем с ожирением, но предотвратить развитие различных недугов.

Также стоит заниматься физической активностью.