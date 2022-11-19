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Сегодня, 20:25

Нарколог рассказал о завтраке, который поможет от похмелья

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач наркологической клиники и психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в похмельное утро самочувствию может помочь завтрак, состоящий из белковой пищи, большого количества жидкости и минералки.

«Желательно минералку с выпущенными газами, которая содержит микроэлементы: калий, магний, натрий. Можно еще лецитин, который содержится в яйцах, то есть сделать омлет и, соответственно, что-то жидкое», — сказал нарколог Life.ru.

Он рекомендует супы вроде гаспачо или хаша. Также нарколог рассказал об общих советах по борьбе с похмельем. В основном это контрастный душ, пешая прогулка и здоровый сон.

Также следует восполнить жидкость напитками с большим содержанием аскорбинки, принять поливитамины типа «Мильгаммы», «Нейрокса».

Источник: https://life.ru/p/1540060
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