Нарколог объяснил, с чем связано желание курить при алкогольном опьянении

Врач-нарколог Даниил Петров в беседе с «Мослентой» объяснил, что желание курить в состоянии алкогольного опьянения связано с эффектом, который алкоголь и никотин производят на организм.

«Никотин обладает стимулирующим действием, а алкоголь — тормозящим. Поэтому со временем алкоголь начинает вызывать сонливость, а никотин, наоборот, бодрит. Если много курить во время употребления алкоголя, то будет намного больше выпито, чем без сопровождения никотина», — констатировал эксперт.

По словам Даниила Петрова, алкоголь тормозит воздействие на фронтальную зону лобных долей и лимбическую систему, отвечающую за получение удовольствия. Курение может нивелировать это торможение. Поэтому даже те, кто давно бросил курить, в алкогольном опьянении снова берутся за сигареты.

При этом нарколог обратил внимание, что такое сочетание повышает риск повреждения нервной системы.