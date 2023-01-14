Нарколог назвал последствия чрезмерного употребления алкоголя в праздники

Агентство «Москва» опубликовало мнение психиатра-нарколога высшей квалификационной категории, заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина о том, как долго действуют последствия злоупотребления алкоголем. По словам специалиста, те, кто в Новый год не соблюдал меру, теперь могут ощущать рассеянность в течение полутора месяцев. «После чрезмерного употребления алкоголя ослабление внимания и рассеянность вам гарантированы за счет воздействия спиртного на нейрохимические процессы головного мозга», — пояснил врач.

Как отметил Валентин Скрябин, наибольший удар приходится по правому полушарию и лобной части, где находятся центры, отвечающие за движение, речь и навык письма. Чтобы избавиться от негативных последствий, важно отказаться от алкоголя и нормализовать режим сна.