Нарколог назвал «безопасную дозу» алкоголя

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов в ходе пресс-конференции рассказал, что до 90 процентов взрослых людей по всему миру с различной частотой и дозировкой употребляют алкоголь. Учитывая эту тенденцию, специалист дал рекомендации, сколько того или иного алкоголя можно выпить, не причинив организму серьезного ущерба.

Если вы предпочитаете крепкие напитки, такие как водка или коньяк, то дозировка не должна превышать 150 г в рамках застолья. Тем, кто в новогоднюю ночь планирует насладиться традиционным напитком этого праздника — шампанским, нарколог посоветовал не превышать 200-250 г. То же касается сухого вина. Легкое пиво можно выпить в пределах 0,5-1 л. Такое количество алкоголя не даст большой нагрузки на организм.

Также Андрей Иванов отметил, что спешить со спиртным не нужно. Правильным будет выбрать один вид алкоголя и постепенно пить, растягивать установленную дозировку в течение вечера.