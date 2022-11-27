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Сегодня, 14:19

Нарколог Грувман рассказал о смертельной опасности энергетиков

Алина Савинова
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Врач-психотерапевт-нарколог Станислав Грувман рассказал о вреде энергетиков для психики и сердца.

«Если часто пить энергетики, это может усилить аддиктивное поведение и стимулировать дальнейшее потребление для поддержания нормального функционирования организма. Энергетические напитки серьезно вредят печени, приводят к почечной недостаточности, проблемам с дыханием, судорогам, а также агрессии, психозу и даже инфаркту.

Учитывая высокое содержание кофеина в энергетиках, существует риск серьезных побочных эффектов, включая сердечный приступ и смерть, среди подростков, которые потребляют их в больших количествах или вместе с другими напитками, содержащими кофеин", — приводит Life.ru слова Грувмана.

Также врач отметил, что подростки, употребляющие энергетические напитки, могут подвергаться большему риску развития пристрастия к алкоголю или стимуляторам, например, амфетамину.

Источник: https://life.ru/p/1541724
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