Нарколог Грувман рассказал о смертельной опасности энергетиков

Врач-психотерапевт-нарколог Станислав Грувман рассказал о вреде энергетиков для психики и сердца.

«Если часто пить энергетики, это может усилить аддиктивное поведение и стимулировать дальнейшее потребление для поддержания нормального функционирования организма. Энергетические напитки серьезно вредят печени, приводят к почечной недостаточности, проблемам с дыханием, судорогам, а также агрессии, психозу и даже инфаркту.

Учитывая высокое содержание кофеина в энергетиках, существует риск серьезных побочных эффектов, включая сердечный приступ и смерть, среди подростков, которые потребляют их в больших количествах или вместе с другими напитками, содержащими кофеин", — приводит Life.ru слова Грувмана.

Также врач отметил, что подростки, употребляющие энергетические напитки, могут подвергаться большему риску развития пристрастия к алкоголю или стимуляторам, например, амфетамину.