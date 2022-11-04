Начались испытания российских препаратов для использования в онкодиагностике

В Томске стартовали исследования трех радиоактивных препаратов для диагностики рака.

В НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра начались клинические испытания препаратов, используемых в диагностике онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. Это три радиоактивных вещества, молекулы которых позволяют определить злокачественные опухоли и процесс их роста.

Препараты вводятся внутривенно. В ходе кровообращения они распространяются по сосудам и взаимодействуют с рецепторами, располагающимися на поверхности раковых клеток. Последующее сканирование организма наглядно демонстрирует очаги раковых образований. Затем вещество покидает организм человека естественным путем.

В перспективе ученые предполагают доработать препараты, чтобы использовать их не только для диагностирования онкологии, но и для ее лечения.