На каком масле лучше всего готовить? Мнение диетолога

Врач-диетолог Ксения Цурская рассказала, на каком масле полезнее всего готовить. По ее словам, не все растительные и животные масла полезны для организма.

«Одно из самых полезных масел — это оливковое. В нем содержится олеиновая кислота, которая помогает нормальной работе сердца и головного мозга. В готовые блюда необходимо добавлять нерафинированное оливковое масло, а в процессе приготовления стоит применять рафинированное оливковое масло», — приводит слова эксперта портал Solenka.info.

Некоторые исследования включают масло авокадо в рейтинг лучших масел, так как оно содержит много полезных элементов. Однако такое масло достаточно дорогое.

Также вместо сливочного масла лучше использовать топленое. В процессе долгого томления оно будет содержать больше жирных кислот, а это значительно облегчает усвоение и превращение топленого масла в энергию. Помимо этого, такое масло имеет топленую кислоту, которую принято считать полезной для флоры, и линолевую кислоту, помогающую снизить уровень воспаления в организме.

При этом употреблять любой вид масла стоит в меру, добавляет диетолог.