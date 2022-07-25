ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

На каком масле лучше всего готовить? Мнение диетолога

Врач рассказала, на каком масле полезнее готовить еду
Читать «СЭ» в
Самым полезным маслом является оливковое.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Ксения Цурская рассказала, на каком масле полезнее всего готовить. По ее словам, не все растительные и животные масла полезны для организма.

«Одно из самых полезных масел — это оливковое. В нем содержится олеиновая кислота, которая помогает нормальной работе сердца и головного мозга. В готовые блюда необходимо добавлять нерафинированное оливковое масло, а в процессе приготовления стоит применять рафинированное оливковое масло», — приводит слова эксперта портал Solenka.info.

Некоторые исследования включают масло авокадо в рейтинг лучших масел, так как оно содержит много полезных элементов. Однако такое масло достаточно дорогое.

Также вместо сливочного масла лучше использовать топленое. В процессе долгого томления оно будет содержать больше жирных кислот, а это значительно облегчает усвоение и превращение топленого масла в энергию. Помимо этого, такое масло имеет топленую кислоту, которую принято считать полезной для флоры, и линолевую кислоту, помогающую снизить уровень воспаления в организме.

При этом употреблять любой вид масла стоит в меру, добавляет диетолог.

Специалисты рекомендуют употреблять не&nbsp;растительное, а&nbsp;оливковое масло. Диетолог назвал семь видов растительных масел, от которых стоит отказаться

Источник: https://solenka.info/vrach-dietolog-curskaja-dala-rekomendacii-na-kakom-masle-gotovit-bezopasno.html
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала самые полезные витамины для мозга
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости