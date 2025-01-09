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На 61-м году жизни умер актер Анатолий Хропов
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:48

1 мин.

Умер актер Анатолий Хропов

Руслан Минаев
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Актер Анатолий Хропов, который снимался в сериалах «Папины дочки», «СашаТаня» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в Санкт-Петербурге, сообщает театральная мастерская «АСБ». Артисту было 60 лет.

«В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов. Прощание пройдет в субботу 11 января в городском крематории, средний зал в 12.50», — говорится на странице театра в соцсети VK.

Умер актер Анатолий Хропов: что известно о&nbsp;его смерти&nbsp;&mdash; причины. Что известно о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Анатолия Хропова

Хропов родился 30 сентября 1964 года в Ленинграде. Он известен по сериалам «Папины дочки», «Универ», «Ментовские войны», «Охотники за бриллиантами».

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