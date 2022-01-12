Мясников заявил о смертельной опасности гамбургеров

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности гамбургеров. По его словам, в них содержится большое количество канцерогенов.

«Многие не подозревают о той опасности, которую представляет собой употребление гамбургеров и другой продукции фаст-фуда. Мало кто знает, что именно гамбургер убивает половину своих потребителей из-за канцерогенов», — прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников при этом отметил, что вред блюдо приносит, если употреблять его регулярно.