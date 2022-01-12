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Мясников заявил о смертельной опасности гамбургеров

08:00
Гамбургер. Фото Global Look Press
Гамбургер. Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности гамбургеров. По его словам, в них содержится большое количество канцерогенов.

«Многие не подозревают о той опасности, которую представляет собой употребление гамбургеров и другой продукции фаст-фуда. Мало кто знает, что именно гамбургер убивает половину своих потребителей из-за канцерогенов», — прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников при этом отметил, что вред блюдо приносит, если употреблять его регулярно.

Дополнительная информация:

https://smotrim.ru/live

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Галина Глазко все материалы автора
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