Мясников объяснил, как прийти в себя после «зимней спячки»

Мясников дал советы, как прийти в себя после «зимней спячки»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как прийти в себя после зимнего периода. По его словам, зимой, когда на улице преимущественно темно и холодно, усиливается тревожное состояние, а люди больше испытывают усталость и апатию.

Для комфортного пробуждения организма от «зимней спячки» Мясников рекомендует вставать в одно и то же время (желательно в шесть часов утра), час заниматься физическими нагрузками, плотно завтракать, больше ходить пешком и надевать зимой не больше трех слоев одежды.

«Я не знаю человека, который испытывает депрессию, пробежав 50 километров по зимнему лесу. Списывать свое состояние на недостаток витаминов не стоит. Жить мыслями о ковиде, нехватке денег и приближении войны — непродуктивно», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Он также отмечает, что стоит отказаться от вредных привычек и умеренно питаться.

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