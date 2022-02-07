Мясников объяснил, как правильно измерить давление

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, как правильно нужно измерять давление. В первую очередь, по словам специалиста, руку нужно расположить на уровне сердца, а ноги не должны быть скрещены.

«Вы должны не есть и не пить за полчаса до измерения давления, а также не курить. Перед измерением следует отдохнуть около пяти минут», — рекомендовал доктор.

Он отметил, что человек должен принять следующую позу и посидеть так несколько минут: опереться спиной на спинку стула, ноги поставить прямо, а руки положить на колени. Затем только приступать к процедуре. При этом Мясников советует после первого раза снова отдохнуть, а затем заново измерить давление. Это важное правило, по его словам.

Также давление необходимо измерять в одно и то же время, а также записывать показатели вместе с пульсом. Часы и браслеты на руке на показатели никак не влияют, заключает эксперт.