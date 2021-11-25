Мясников назвал продукт, повышающий уровень «плохого» холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о вреде пальмового масла, которое повышает уровень «плохого» холестерина в крови человека.

«Несмотря на вред этого ингредиента, его добавляют во многие продукты. Пальмовое масло используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Там применяют не чистое пальмовое масло, а специальное — для выпечки в пищевой промышленности. Это заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно «плохого» холестерина», — отметил врач.

Мясников посоветовал с осторожностью есть продукцию с содержанием пальмового масла.