Мясников назвал продукт, повышающий риск развития рака простаты

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что чрезмерное употребление молока повышает риск развития рака простаты.

«Молоко — это один из самых целебных продуктов. Но вопрос в том, что избыточное потребление кальция в молочных продуктах может быть косвенно связано с повышенными рисками возникновения рака простаты.

Сейчас существуют некоторые статистические выкладки, которые, впрочем, до сих пор никто не может опровергнуть, либо наоборот доказать. Пока не доказали, мы говорим, что надо ограничить употребление молока мужчинам до 300 мл, то есть до двух стаканов в день», — сказал Мясников в новом выпуске программы «О самом главном».