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Сегодня, 14:00

Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при коронавирусе

Врач сообщил, что орехи способны укрепить иммунитет при коронавирусе
Галина Глазко
Орехи.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что орехи способны укрепить иммунитет при коронавирусе. По его словам, употребление орехов поможет уменьшить количество «плохого» холестерина в крови, а также станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясников объясняет это тем, что существуют продукты, которые борются с воспалительными процессами в организме за счет снижения C-реактивного белка. И орехи занимают первое место по этому критерию.

При этом он отмечает, что самой надежной защитой во время пандемии будет прививка от коронавируса.

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