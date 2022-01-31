Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при коронавирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что орехи способны укрепить иммунитет при коронавирусе. По его словам, употребление орехов поможет уменьшить количество «плохого» холестерина в крови, а также станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясников объясняет это тем, что существуют продукты, которые борются с воспалительными процессами в организме за счет снижения C-реактивного белка. И орехи занимают первое место по этому критерию.

При этом он отмечает, что самой надежной защитой во время пандемии будет прививка от коронавируса.