Мясников назвал главный способ защиты от инфекций мозга

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о таких инфекциях, как пневмококк, менингококк и гемофильная палочка. По его словам, они ежегодно уносят миллионы жизней.

«Помимо коронавируса от пневмонии умирают в год два миллиона человек. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например, это очень опасная инфекция, которая разрушает человеческий мозг», — сказал врач.

Мясников также отмечает, что защититься от опасных заболеваний можно, делая прививки. Вакцинация от пневмококка считается обязательной для детей, людей старше 60 лет, пациентов с хроническими болезнями и тем, у кого нет селезенки.

Взрослые, по словам доктора, могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Только при неблагоприятных условиях инфекция дает о себе знать.