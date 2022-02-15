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Сегодня, 08:00

Мясников назвал главный способ защиты от инфекций мозга

Мясников рассказал, как избежать заболевания, разрушающие мозг
Галина Глазко
Александр Мясников.
Фото Instagram

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о таких инфекциях, как пневмококк, менингококк и гемофильная палочка. По его словам, они ежегодно уносят миллионы жизней.

«Помимо коронавируса от пневмонии умирают в год два миллиона человек. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например, это очень опасная инфекция, которая разрушает человеческий мозг», — сказал врач.

Мясников также отмечает, что защититься от опасных заболеваний можно, делая прививки. Вакцинация от пневмококка считается обязательной для детей, людей старше 60 лет, пациентов с хроническими болезнями и тем, у кого нет селезенки.

Взрослые, по словам доктора, могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Только при неблагоприятных условиях инфекция дает о себе знать.

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