Можно ли употреблять сырые яйца? Ответила врач

Врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова сообщила, что из сырых яиц организм лучше усваивает витамины групп А, В, Е, D и РР. Однако, по словам специалиста, есть риск подхватить инфекцию.

«Практически все преимущества употребления сырых яиц обнуляются из-за большего риска получить заражение сальмонеллезом и острую пищевую инфекцию. К тому же яйца могут быть несвежими и без термической обработки можно легко стать добычей для бактерий», — цитирует Незванову «Доктор Питер».

При этом перепелиные яйца не безопаснее куриных. Перепелки не болеют сальмонеллезом, но могут быть переносчиками и носителями сальмонелл.

Также врач рекомендует употреблять сырые яйца, купленные в супермаркете, а не домашние. Так вы сократите риск заразиться инфекцией.