ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Можно ли употреблять сырые яйца? Ответила врач

Врач рассказал, можно ли употреблять сырые яйца
Галина Глазко
Сырые яйца.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова сообщила, что из сырых яиц организм лучше усваивает витамины групп А, В, Е, D и РР. Однако, по словам специалиста, есть риск подхватить инфекцию.

«Практически все преимущества употребления сырых яиц обнуляются из-за большего риска получить заражение сальмонеллезом и острую пищевую инфекцию. К тому же яйца могут быть несвежими и без термической обработки можно легко стать добычей для бактерий», — цитирует Незванову «Доктор Питер».

При этом перепелиные яйца не безопаснее куриных. Перепелки не болеют сальмонеллезом, но могут быть переносчиками и носителями сальмонелл.

Также врач рекомендует употреблять сырые яйца, купленные в супермаркете, а не домашние. Так вы сократите риск заразиться инфекцией.

Источник: https://doctorpiter.ru/articles/714756/
Здоровье
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комаровский рассказал, как отличить головную боль от мигрени
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости