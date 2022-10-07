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7 октября, 10:00

Ученые заявили о проблемах со сном, если рядом лежит смартфон

Читать «СЭ» в
Телефоны мешают качественному сну.
Фото Global Look Press

Журнал Tech Like This опубликовал новое исследование, в котором говорится о негативном влиянии смартфонов на качество сна. По словам ученых из разных университетов, нахождение телефона рядом с человеком в ночное время мешает качественному сну. Более того, лучше всего смартфон держать в другой комнате.

Телефон мешает погрузиться в глубокий сон, а это в целом сказывается на восстановлении организма во время сна.

Специалисты рекомендуют попробовать убрать телефон в другую комнату на два дня. Они уверяют, что эффект будет виден сразу. Также нужно не пользоваться смартфоном за пару часов до того, как отправляетесь в кровать.

Во&nbsp;время сна происходит восстановление организма. Что такое правильный сон и как его добиться
Здоровье
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