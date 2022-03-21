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Можно ли пить кофе каждый день? Рассказала врач Чернышова

Врач перечислила последствия ежедневного употребления кофе
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Врач перечислила последствия ежедневного употребления кофе.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что будет, если пить кофе каждый день. По ее словам, это может привести к истощению сердечной мышцы. Происходит из-за того, что при чрезмерном употреблении данного напитка излишне стимулируется сердечная мышца, а соответственно ускоряется количество сердечных сокращений.

Таким образом, кофе способен спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и повысить давление у гипертоников. Данный напиток может выводить калий и другие полезные элементы из организма.

«Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять», — приводит слова эксперта «Москва 24».

В свою очередь Чернышова отмечает, что речь идет о чрезмерном употреблении кофе. Одна-две чашки в день не навредят здоровью, а, наоборот, помогут сконцентрироваться.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19032022/441984
Здоровье
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