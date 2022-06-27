Врач рассказала, почему нельзя пить холодную воду в жару

Врач-отоларинголог Аза Сайдулаева порекомендовала отказаться от холодных напитков в жаркую погоду. В такое время лучше отдать предпочтение теплым напиткам.

По словам специалиста, в жару наш организм пытается охладиться самостоятельно, в результате чего повышается потоотделение и больше расходуется энергия. При употреблении холодной воды организм сталкивается с необходимостью согреть холодную воду, что является стрессом.

«Настройки сбиваются, защитные свойства иммунитета падают, возрастает риск заболевания, особенно при переохлаждении. В жаркую погоду очень легко переохладиться: попасть под кондиционер или проехаться с открытым окном. В итоге случится простуда, насморк и будет болеть горло», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Также отмечается, что попадание холодной воды в желудок блокирует выработку ферментов. В связи с этим стоит выбирать теплую воду, которая еще и запустит метаболические процессы в организме.