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Врач рассказала, почему нельзя пить холодную воду в жару

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
В жару не стоит пить холодные напитки.
Фото Global Look Press

Врач-отоларинголог Аза Сайдулаева порекомендовала отказаться от холодных напитков в жаркую погоду. В такое время лучше отдать предпочтение теплым напиткам.

По словам специалиста, в жару наш организм пытается охладиться самостоятельно, в результате чего повышается потоотделение и больше расходуется энергия. При употреблении холодной воды организм сталкивается с необходимостью согреть холодную воду, что является стрессом.

«Настройки сбиваются, защитные свойства иммунитета падают, возрастает риск заболевания, особенно при переохлаждении. В жаркую погоду очень легко переохладиться: попасть под кондиционер или проехаться с открытым окном. В итоге случится простуда, насморк и будет болеть горло», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Также отмечается, что попадание холодной воды в желудок блокирует выработку ферментов. В связи с этим стоит выбирать теплую воду, которая еще и запустит метаболические процессы в организме.

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Источник: https://gazeta.ru/style/news/2022/06/24/17992694.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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