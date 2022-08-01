Эксперты рассказали, можно ли садиться за руль после бутылки безалкогольного пива

Безалкогольное пиво состоит из воды, этанола, мальтозы, дрожжей, хмеля и солода. Иногда в него добавляют красители, ароматизаторы и фруктозу. Процесс изготовления безалкогольного и алкогольного пиво похож, отличается он лишь заключительным этапом (брожением).

В безалкогольном пенном напитке содержится спирт, но его в нем всего 0,5 процента. Для сравнения даже в квасе больше. Если вы выпили одну банку безалкогольного пива, то у вас в крови будет около 0,04 промилле (при допустимой норме 0,35). Эксперты издания «За рулем» отмечают, что эффект опьянения может наступить, если перед бутылкой безалкогольного вы принимали лекарства, содержащие спирт, употребляли перезрелые бананы или варенье с признаками брожения.

Рекомендуется садиться за руль только после несколько минут после бутылки безалкогольного пива. Если же норма выпитого была больше, то водить можно только через несколько часов. Однако лучше вообще не садиться за руль после выпитого безалкогольного пива.