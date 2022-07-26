Можно ли летать беременным? Рассказал врач

Врач-гинеколог Илона Довгаль рассказала, можно ли беременным женщинам летать на самолетах.

Так, по ее словам, полеты в период беременности в целом не запрещаются. Однако не стоит это делать в первый триместр, потому что сохраняется риск угрозы прерывания беременности, а также в третий триместр, начиная с 32-й недели, так как имеется риск преждевременных родов.

«Для перелетов женщинам лучше всего выбирать второй триместр, который считается с 14-й по 23-ю неделю. Но перед полетом обязательно посоветуйтесь со своим гинекологом», — приводит слова специалиста Aif.ru.

При этом запрещается летать беременным женщинам, у которых имеются патологии, например, предлежание плаценты.