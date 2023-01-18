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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:30

Москвичам рассказали, когда закроются катки в этом году

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/senivpetro

Если вы хотели научиться кататься — еще есть время!

Главный каток Москвы традиционно расположен в самом ее сердце — на Красной площади. Начал он свою работу в ноябре и продолжит встречать гостей вплоть до 28 февраля ежедневно с 9 до 23. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах катка.

«Тот самый каток на ВДНХ» на Главной аллее, между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие», открылся также в ноябре. Закрытие сезона здесь состоится 26 февраля. Действует продажа электронных билетов, можно даже обзавестись абонементом на пять посещений, который активен до завершения сезона-2022/23.

Дольше всего, вплоть до 8 марта, проработает «Каток культуры и отдыха» в Парке Горького. Здесь можно арендовать не только коньки, но при необходимости даже пауэрбэнк. Удобные места для переобувания, камеры хранения, сувенирные лавки и много других сюрпризов ждут вас здесь до самой весны. Не забудьте, что явиться на каток нужно в течение 30 минут до начала сеанса, указанного в билете.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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