Минздрав России озабочен повышением уровня заболеваемости и смертности россиян

Минздрав разрабатывает проект, способный предотвратить повышение заболеваемости и летальных исходов среди россиян.

Число смертей среди жителей России в период 2020-2021 гг. выросло на 14,4%, а заболеваемость повысилась на 7,2%. Самыми частыми стали диагнозы в области онкологии и системы кровообращения. Средняя продолжительность жизни на данный момент не превышает 70 лет. Доктор медицинских наук Айрат Фаррахов прокомментировал сложившуюся ситуацию в разговоре с изданием «Парламентская газета»: «Мы до сих пор находимся в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, которая внесла серьезные коррективы в ожидаемую продолжительность жизни и уровень смертности. Это характерно не только для нашей страны, но и для всего мира. К сожалению, настороженность по COVID-19 сохраняется».

Изменить ситуацию в лучшую сторону призвана программа «Развитие здравоохранения», которая была опубликована кабинетом министров среди проектов нормативных правовых актов. Она предусматривает наличие достаточного количества грамотного медперсонала, оснащенности клиник, их восстановления и строительства, поставок лекарственных препаратов, доступность первой медицинской и экстренной помощи в отдаленные уголки регионов.

Однако картина не совсем мрачная. Уже сейчас на 3,3% уменьшилась заболеваемость среди беременных женщин и тех, что стали мамами не так давно.