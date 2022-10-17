Минздрав РФ предложил законопроект, который поможет своевременно обновлять вакцины от ковида

Министерство здравоохранения РФ предложило проект, с помощью которого возможно оперативно обновлять вакцины от COVID-19.

Министерство здравоохранения РФ представило проект, призванный в максимально короткий срок модифицировать вакцины от различных штаммов короновирусной инфекции и оперативно вводить их в пользование. «Следует ожидать, что с течением времени будут появляться новые варианты, — говорится в пояснительной записке к документу, — в том числе с повышенным эпидпотенциалом, в связи с чем необходимо разработать научно обоснованный алгоритм модификации существующих вакцин против COVID-19, который позволит в максимально сжатые сроки вводить в оборот модифицированные вакцины с соответствующими штаммами».

Чтобы внести изменения для регистрации вакцины от нового штамма, фармацевтическим компаниям потребуется подтвердить эффективность и безопасность препарата результатами доклинических исследований, а также оценками его иммуногенности и реактогенности на примере минимум 50 человек. Разработчиков вакцин обяжут предоставлять официальное письмо об итогах проведенных исследований.

Напомним, в октябре оперативный штаб по борьбе с короновирусом информировал о повышенном росте заболеваемости и смертности от ковида в России.