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Сегодня, 16:00

Минздрав напомнил о важности физической активности для здоровья

Галина Глазко

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай напомнил о пользе физической активности. По его словам, активный образ жизни поможет предотвратить развитие целого ряда тяжелых заболеваний.

«По данным экспертов, в мире примерно 6% смертности ассоциировано с низкой физической активностью, до 25% случаев рака молочной железы в той или иной мере ассоциировано с физической инертностью. Подобные цифры можно привести и по раку кишечника, диабету, ишемической болезни сердца», — приводит слова Салагая РИА «Новости».

Он также отметил, что в России число людей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, стало увеличиваться. В 2015 году их было около 31%, а в 2020 году уже более 45%.

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